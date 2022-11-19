المكاري يمثل لبنان في جلسة افتتاح القمة الفرنكوفونية في جربة التونسية

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يمثل وزير الاعلام زياد المكاري لبنان في جلسة افتتاح القمة الفرنكوفونية في جربة التونسية، بمشاركة 88 دولة، حيث يترأس وفدا يضم الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، سفير لبنان في تونس انطوان فرنجية، سفيرة لبنان لدى الاونيسكو الدكتورة سحر بعاصيري والدكتور جرجورة حردان.والقيت كلمات لكل من رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، الذي قال: "ان التحول الرقمي ناتج عن الانسان وذكائه، ونحن علينا أن نحلم وليس الذكاء الاصطناعي، بعالم افضل لخير البشرية جمعاء على اسس العدالة والحرية".الرئيس الارمينيثم القى رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان كلمة قال فيها: "في مواجهة التحديات الصحية التي هي جائحة كورونا والمشاكل البيئية، يجب ان نؤكد اكثر واكثر على التضامن بين الدول الفرنكوفونية، على ان تشعر الدول الاضعف بهذا التضامن"، مشيرا الى انه في مقابل الكراهية يجب ان نشدد على مواضيع التعايش.موشيكيوابوبدورها، قالت الامينة العامة للمنظمة العالمية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو: "حان وقت التحول. هناك الكثير من المشاكل والازمات والعواصف التي اثرت على البيئة الفرنكوفونية، ولكنني سعيدة ان هذه الظروف لم تمنع من ان يكون هناك نتائج مشجعة"، وشكرت للدول الاعضاء في المنظمة العالمية للفركوفونية التي تسهم في هذه النتائج، مشيرة الى ان "المنظمة حاضرة اكثر واكثر على الارض، بالتنسيق مع شركائها، وهي الان مرنة اكثر من قبل، فنحن متجهون الى فرنكوفونية متجددة، وكل الدول الاعضاء سيكون لها دور".وخلال جولة الافتتاح، التقى المكاري رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون، رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيسة وزراء تونس نجلاء بودن وشخصيات.