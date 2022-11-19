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لبنان

بري عرض الاوضاع التربوية ومطالب المعلمين مع وفد من روابط التعليم الرسمي ولجنة المتعاقدين

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:23
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عرض رئيس مجلس النواب  نبيه بري الأوضاع التربوية ومطالب المعلمين في قطاعات التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني ومطالب المتعاقدين وذلك خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً موسعاً من روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني ولجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب الدكتور أشرف بيضون والمسؤول التربوي المركزي في حركة أمل الدكتور علي مشيك.  
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الوفد قدم لبري عرضاً للواقع التربوي وسبل تحصين وحماية قطاع التعليم الرسمي في لبنان فضلا عن شؤون تشريعية متصلة بقطاع التربية ومطالب المعلمين والمتعاقدين وقد أجرى رئيس المجلس الاتصالات اللازمة بالجهات المعنية.  

كما استقبل بري الدكتور خالد الخير.  
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