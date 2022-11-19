ضاهر: ‏من هو أقدر من قائد الجيش على هذه المهمة؟

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كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر":"المجلس النيابي منقسم بين الصديق ميشال معوض والورقة البيضاء.‏علمًا أن الجميع ينادي برئيس وطني جامع يطمئن جميع اللبنانيين ويكون قادرًا للسير بعملية الإنقاذ .‏فمن هو أقدر من قائد الجيش على هذه المهمة؟‏وبما أن هذه هي القناعة الضمنية لدى غالبية النواب فلماذا الانتظار وتضييع الوقت؟"