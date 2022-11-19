Advertisement

لبنان

غداً.. تدابير سير في الأشرفية

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1012312-638044694355339513.jpg
Doc-P-1012312-638044694355339513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ بوم غد الأحد 20-11-2022، سيصار إلى تصوير مشاهد لحملة توعية اجتماعية، وأخرى لفيلم في منطقة الأشرفية، على الجسر المؤدي من الأشرفية إلى الدكوانة، وفي شارع خليل البدوي.
Advertisement

 لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

اولاً:

إقفال الطريق من فوق الجسر للسير القادم من الأشرفية باتجاه الدكوانة، وذلك اعتباراً من الساعة 11،00 صباحًا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، وتحويل السير على الطرقات المجاورة.

ثانياً:

إقفال شارع خليل البدوي اعتبارًا من الساعة 8،00 صباحًا لغاية الساعة 20،00 من التاريخ ذاته.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2022-11-19
13:50 | 2022-11-19
13:40 | 2022-11-19
13:19 | 2022-11-19
13:13 | 2022-11-19
13:09 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website