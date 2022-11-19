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لبنان

حزن في سير الضنية... وفاة رضيع بعد سقوطه من على أرجوحة

Lebanon 24
19-11-2022 | 10:18
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توفي الطفل الرضيع "ص.ع" البالغ من العمر 5 أشهر، إثر سقوطه من على أرجوحة داخل منزله في منطقة سير الضنية - الشقعة.
 
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