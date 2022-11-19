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لبنان

الطاشناق أحيا الذكرى الـ132 لتأسيسه

Lebanon 24
19-11-2022 | 10:20
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أحيت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان الذكرى الثانية والثلاثين بعد المئة لتأسيس الحزب، في احتفال مركزي نظّمته في قاعة الإمارات في فندق ميتروبوليتان- الحبتور.

شاركت في الإحتفال وفود من أنحاء العالم ومن أرمينيا وأرتساخ، وممثلون عن الطاشناق وعن جمعيات رياضية وثقافية وكشفية وصحيّة تقدمهم أعضاء المكتب العالمي للحزب.
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كما حضر  ممثل كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا آرام الأوّل والقيادات الدينية الأرمنية في لبنان وطاقم سفارة أرمينيا، ممثلون عن سائر الأحزاب الأرمنية، الوزراء والنواب الأرمن الحاليون والسابقون وحشد غفير من الحزبيين والمناصرين.

دير ختشادرريان

وشدد ممثل المكتب العالمي لحزب الطاشناق هاكوب دير ختشادرريان  على "أهمية الدور الذي لعبه الأرمن في لبنان منذ وجودهم" ، كما شدّد على "ضرورة دعم الأرمن في جميع أنحاء العالم لأخوانهم في لبنان، لأن لبنان كان وسيبقى القلب النابض للوجود الأرمني في العالم" .

بقرادونيان

أمّا ممثل اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان، فأكّد أنّ الحزب "سوف يبقى وفيًا للبنان وللبنانيين ولمناصريه وسوف يظلّ بخدمتهم بكل ما يملك من قوة وإرادة"، ودعا شباب الحزب إلى "الصمود وعدم اليأس للخروج من الأزمة الخانقة التي يعاني منها الوطن".

تخلّل الحفل برنامج ثقافي، فنّي وكشفي.
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