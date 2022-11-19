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لبنان

حميه: نعمل لتكون المرافئ اللبنانية صاحبة الأفضلية في الافادة من ثروة لبنان النفطية

Lebanon 24
19-11-2022 | 10:22
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أكد وزيرالأشغال العامة والنقل علي حميه انه "‏حرصاً على الإفادة من ثروة لبنان من نفط وغاز من الاستكشاف إلى الاستخراج نعمل منذ أكثر من عام على:

١-أن تكون المرافئ اللبنانية صاحبة الأفضلية لتقديم الخدمات من خلال الرخص التي سنقوم بمنحها في النقل البحري والجوي من/إلى منصات تنقيب.
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٢-إعداد العدة لإنشاء مرافئ تخصصية تواكب المرحلة". 
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