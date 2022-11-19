بعد فراره من مخفر صيدا.. فلسطيني يقع بقبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:‏



"بتاريخ 19/ 11/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات على مدخل مخيم عين الحلوة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الفلسطيني (م.ط.) ‏لفراره من مخفر صيدا الجديدة بتاريخ 14/9/2022، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم الشروع بالقتل، والإتجار بالأسلحة ونقلها، وترويج المخدرات، وإطلاق النار. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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