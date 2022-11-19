الخير زار منطقة الأرز وعاين الأضرار على المصعد الكهربائي

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وأشار اللواء خير الى ان "الزيارة تفقدية بناء لتوجيهات الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتابع الموضوع منذ اللحظة الاولى مع النائبة ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف اسحق ومعنا للوقوف على تداعيات الموضوع وما آلت اليه التحقيقات".واكد اللواء الخير ان "التحقيق سيكشف الفاعلين وتظهر الحقيقة والمسؤولين عن العملية التخريبية، كما تم التحقيق في قضية الطالبة التي توفيت في مدرسة القبة".وتابع: "الارز رمز للوحدة الوطنية وكل اطياف الشمال تعول على هذا الرمز، لانه المعلم الاول للسياحة الشتوية في الشمال، وعلينا المحافظة عليه، لذلك سيعمل خبراء الجيش على كشف العملية، ولا بد من توجيه شكر لقيادة الجيش على تعاونها الدائم ومصداقيتها الدائمة. لذلك نؤكد للجميع أن الموضوع لن يمر بل ستكون المتابعة دقيقة. أما بالنسبة للتعويضات فسعادة النائب يدرك اوضاع الدولة وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار وتأمين التعويض على المتضررين. ومن هنا نتمنى على اصحاب المحطة التحلي بالعزم والقوة لتأمين استمرارية موسم السياحة لهذا العام ونحن معهم".