ليلة من العمر في "كازينو لبنان".. سمية البعلبكي تُطرب السامعين بأجمل الأغاني

أحيَت الفنانة سُميّة البعلبكي، أمس الجمعة، حفلاً غنائياً رائعاً على مسرح "كازينو لبنان" وذلك في ضمن فاعليات مهرجانات جونية 2022.

وقاد الحفل المايسترو هاروت فازليان، وقد أدّت البعلبكي ثلة من الأغاني اللبنانية التي أطربت السّامعين بها.

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