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لبنان

على أي تسعيرة اقفل الدولار الأميركي مساء اليوم؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 13:50
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء السبت، ما بين 39900 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 39850 و39950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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