على أي تسعيرة اقفل الدولار الأميركي مساء اليوم؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء السبت، ما بين 39900 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 39850 و39950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.