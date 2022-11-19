عشية المونديال.. من يشجع سامي الجميّل؟

Advertisement



وتوقّع رئيس الكتائب فوز البرازيل للمرة السادسة بتاريخها في حال وصولها الى النهائي، لافتًا الى أن من يتابع لاعبي البرازيل يراهم يتفوّقون ويلعبون بطريقة غريبة عجيبة، كما توقّع الجميّل مفاجأة تتمثل بخروج مبكر للمنتخب الألماني من كأس العالم.

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل أن الفريق الذي يشجّعه في مونديال قطر 2022، وقال: "أنا مع فرنسا، إنما لا يمكن إلا أن أتعاطف مع البرازيل والأرجنتين عندما يلعب كل من نيمار وميسي في صفوفهما".