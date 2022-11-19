بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم السبت، شرحت فيه تفاصيل رفع تعرفة الكهرباء التي تنتجها مؤسسة "كهرباء لبنان".

وأشار التقرير إلى أنّ رفع التعرفة وفقاً للتسعيرة الموضوعة من قبل المؤسسة، ستكونُ أوفر على جيب المواطن بأشواطٍ من تسعيرة المولدات... فكيف ذلك؟

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وعرض التقرير جدولاً شرح الفرق في التكلفة بين الكهرباء التي تقدمها مؤسسة "كهرباء لبنان" والمولدات، وإليكم مضمونه بشكل مبسط.

بالنسبة لـ"كهرباء لبنان":

- أول 100 كيلوواط من "كهرباء لبنان"

- سيتم احتساب الكيلوواط الواحد بـ10 سنتات، وبالتالي فإن كلفة الـ100 كيلوواط ستكون 10 دولارات.

- كل كيلوواط يزيد عن الـ100، سيُحتسب على سعر الـ27 سنتاً. وبالتالي، فإن المواطن الذي يصرف 200 كيلوواط، سيدفع فاتورة بقيمة 37 دولاراً.

بالنسبة للمولدات:

- يجري اليوم احتساب الكيلوواط الواحد بـ19 ألف ليرة، أي 50 سنتاً. وبالتالي، فإن كلفة الـ100 كيلوواط من المولد هي 50 دولاراً الآن.

- أما في ما خصّ كلفة الـ200 كيلوواط فهي 100 دولار.