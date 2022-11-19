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لبنان

بهية الحريري تتابع قضية المفقود محمد نجم وأوضاع مركز صيدا للدفاع المدني

Lebanon 24
19-11-2022 | 14:43
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استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري في مجدليون وفداً من عائلة اللبناني محمد نجم الذي فقد قبل نحو أسبوعين اثر خروجه لممارسة هواية صيد السمك على شاطئ صيدا.
 
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وتابعت الحريري قضية نجم باتصالات هاتفية أجرتها مع الجيش والجهات المعنية من أجل تكثيف عمليات البحث عنه حتى معرفة مصيره.

كذلك، فقد تابعت الحريري أوضاع مركز صيدا الإقليمي في الدفاع المدني مع رئيسه طوني بولس ووفد من متطوعي المركز التقوها في مجدليون حيث استمعت منهم الى احتياجات المركز في ظل المهام الملقاة على عاتقه ونطاقها الواسع جغرافيا باعتباره مركزاً إقليمياً لصيدا ومنطقتها.

 
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