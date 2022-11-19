خلال مداهمات للجيش.. ما الذي عُثر عليه في طرابلس؟

بإشكالٍ وقع اليوم في منطقة القبة وتخلله إطلاق نار. دهم الجيش، مساء اليوم السبت، عدداً من المنازل تعود لأشخاص شاركواوتخلله إطلاق نار.

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وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد ضبط الجيش كمية من الأسلحة والذخائر من دون العثور على المطلوبين المنوي توقيفهم.