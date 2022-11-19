في البقاع.. مُخيم للنازحين يتعرّض لإطلاق نار!

أقدمَ شبان في بلدة الخضر - قضاء بعلبك على اطلاق النار باتجاه مخيم للنازحين السوريين على اثر خلاف مع شبان سوريين.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد أدّى إطلاق النار إلى إصابة أحد الفتيان السوريين بقدمه، وقد نُقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعيّ للمعالجة.