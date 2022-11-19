المساعي الفرنسية مستمرة لانتخاب رئيس يحظى بتوافق اللبنانيين ولا يشكل "نقزة"

يسود الساحة اللبنانية شبهُ جمود سياسي، فيما بقي ملف الرئاسة محور سلسلة من المواقف الداعية لإنهاء الفراغ الرئاسي في أسرع وقت ممكن، بالتوازي مع تحرك فرنسي محوره ناشط.

وقال مصدر مطلع على اجواء التحرك الفرنسي لـ «الديار» ان باريس كما هو معلوم مهتمة وتركز في الاونة الاخيرة على تذليل الصعوبات التي تحول دون انتخاب رئيس الجمهورية، وانها نشطت في الاسابيع القليلة الاخيرة على كل المستويات للمساعدة في انجاز هذا الاستحقاق، واستمعت من الافرقاء السياسية في لبنان لوجهات نظرهم حول هذا الموضوع، ومنهم جبران باسيل في زيارته مؤخرا لفرنسا.

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واضاف ان باريس حريصة على الاستماع للجميع، كاشفا ان السفيرة الفرنسية ان غريو زودت الخارجية بتقرير حول تحركها في هذا الاطار، وان الفريق الفرنسي المكلف متابعة الملف اللبناني تكون لديه الصورة حول المشهد المتعلق بالاستحقاق الرئاسي الذي يتضح فيه حتى الان ان سليمان فرنجية يحظى بتاييد الثنائي الشيعي ونسبة كبيرة من النواب السنة ومستقلين عدا كتلته، بينما يدعم فريق آخر بات معروفا، مشكل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي والكتائب واخرين، ترشيح النائب ميشال معوض. وانه بعد زيارة باسيل بات على علم بان تياره لا يدعم الخيارين ويسعى لخيار ثالث، بينما يسعى نواب التغيير ايضا لخيار ثالث من موقع اخر.

وحسب المصدر، فان موقف باسيل ربما يؤخر اطلاق الفرنسيين مبادرة محددة ويخلق مزيدا من الاجواء الضبابية امام مسعاهم وتحركهم.

ووفقا للمصدر، فان الفرنسيين لم يعرضوا على اي طرف مبادرة او اقتراحات معينة، ولم يتناولوا اسما محددا، لكنهم اظهروا ويظهرون من خلال تحركهم، لا سيما من خلال لقاءات الرئيس ماكرون الاخيرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغبتهم في ان تشاركهم المملكة وتدعم مسعاهم لانتخاب الرئيس الجديد.

ويعطي الفرنسيون انطباعا في اللقاءات التي اجروها بانهم يؤيدون انتخاب رئيس لا يشكل «نقزة» لحزب الله ويحظى بتوافق اللبنانيين ويرضي في الوقت نفسه السعودية ليضمن اعادة تفعيل العلاقة بينها وبين لبنان في المرحلة المقبلة.

وكشف المصدر عن ان فرنسا ستزيد من زخم تحركها سعيا لتعزيز فرص الاسراع في انتخاب الرئيس اللبناني. واشار الى ان الادارة الاميركية كانت ابلغت فرنسا انها تدعم تحركها هذا، لكنها تجنبت حتى الان الخوض معها في تفاصيل هذا الموضوع.

يذكر ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعا الى “انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في اقرب وقت”. وقد التقى ماكرون في بانكوك ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادىء، وفق ما أفاد الاليزيه. وبحث الجانبان الوضع في لبنان والحرب في أوكرانيا، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وخلال اتصال هاتفي السبت الماضي توافق ماكرون وبن سلمان على “تعزيز تعاونهما لتلبية الحاجات الإنسانية للبنان” وشدد ماكرون أيضا على “ضرورة انتخاب رئيس في اقرب وقت، بهدف حسن تنفيذ برنامج الإصلاحات البنيوية التي لا غنى عنها لنهوض” لبنان.