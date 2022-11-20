نواب عاتبوا زميلتهم وهذا ما قررته

قال مصدر نيابي معارض إن بعض "النواب التغييريين" عاتب بشدة النائبة بولا يعقوبيان لعدم حضورها جلستين متتاليتين لإنتخاب رئيس الجمهورية، لكون هذا التصرف دلّ على إهمال للواجب الوطني وضياع تام للبوصلة وإرباك ، ما يزيد من تشتت قوى التغيير .

اضاف المصدر "ان التشتت يجعل إعادة اللُحمة بين النواب امرا صعبا جداً خاصة وأنه كان أمام التغييريين إحتمالات كثيرة للإقتراع ومنها : الورقة البيضاء ، عصام خليفة او زياد بارود الذي نال ٣ أصوات بالإضافة الى إعطاء فرصة، ولو لمرة واحدة لمرشح المعارضة ميشال معوض.

وفي رأي المصدر "ان التغيب الكلي عن الجلسات هو عمل لا يمت الى مبادئ الثورة و 17 تشرين بأي صلة".

وختم "بأن التغييريين أخذوا من النائبة بولا يعقوبيان وعدا بحضور الجلسات وعدم التغيب ولو لم يستقر الرأي على إسم واحد أو موقف موحد.