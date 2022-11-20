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لبنان

الخازن ملتزم مع فرنجية "رغم التلميحات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2022 | 01:45
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بالرغم من تحسن علاقة النائب فريد هيكل الخازن برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يلمح في بعض جلساته لامكان أن يكون الخازن احد الحلول الوسطى بينه وبين فرنجية في الاستحقاق الرئاسي، الا ان الخازن لا يبدو راغبا في تخطي فرنجية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخازن ملتزم مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وسيدعم ترشحيه الرئاسي حتى النهاية، وليس في وارد تجاوزه من اجل الترشح شخصيا بدعم من باسيل او غيره.

وترى المصادر ان الخازن قد يقبل الترشح للانتخابات في حال انسحب فرنجية من المعركة وطلب منه ان يكون المرشح البديل، وهذا ليس واردا في هذه المرحلة اذ ان فرنجية مستمر في ترشيحه.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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