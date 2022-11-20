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لبنان

إنطلاق الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين في طرابلس

Lebanon 24
20-11-2022 | 02:29
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 إنطلقت الإنتخابات الفرعية في نقابة المحامين في طرابلس صباح اليوم، لاختيار عضوين في المجلس بدلا من العضوين اللذين انتهت فترة ولايتهما، وهما نشأت فتال، وباسكال أيوب. 
 
ويتنافس على عضوية مجلس النقابة كل من: إيهاب مجذوب، احمد المصري، جمال إشراقية، رنا الغز وزاهر العلي، باسكال أيوب، وطارق خبازي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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