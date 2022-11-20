إنطلاق الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين في طرابلس

إنطلقت الإنتخابات الفرعية في نقابة المحامين في طرابلس صباح اليوم، لاختيار عضوين في المجلس بدلا من العضوين اللذين انتهت فترة ولايتهما، وهما نشأت فتال، وباسكال أيوب.



ويتنافس على عضوية مجلس النقابة كل من: إيهاب مجذوب، احمد المصري، جمال إشراقية، رنا الغز وزاهر العلي، باسكال أيوب، وطارق خبازي.