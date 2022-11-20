Advertisement

لبنان

افتتاح المعرض الجديد لجمعية REBIRTH BEIRUT في الجميزة

Lebanon 24
20-11-2022 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1012472-638045342427449058.png
Doc-P-1012472-638045342427449058.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت جمعية Rebirth Beirut، في مقرها في الجميزة، معرضها الجديد بعنوان Flower Power، بالتعاون مع علياء مطر هلال The Gallerist.
 
يستمر هذا المعرض، الذي جمع الفنانين بنوا دبانة ووسام عيد، حتى 26 الحالي، وفيه كشفت اللوحات عن حرية فكرية في التعبير وأسلوب خاص في استخدام التأثيرات السوداء الجريئة، التي حددت الأشكال العضوية المتشابكة، والألوان الأخرى الحيوية والتفاصيل والشخصيات الغريبة. 
Advertisement
 
وفي السياق، قال رئيس مؤسس جمعية Rebirth Beirut كابي فرنيني: "هدفنا إعادة الحياة الثقافية إلى بيروت، هذه المدينة التي لطالما كانت أساسا للثقافة والفن والإبداع".
 
ووعد بـ "توسيع عمل الجمعية للإضاءة أكثر على عظمة المبدعين اللبنانيين، سواء أكان العمالقة منهم الذين لمعوا محليا وعالميا، أم أولئك الناشئين الذين يبحثون عن منابر يطلون عبرها".
 
وأكد أن "جزءا من عائدات هذا العرض سيعود لدعم مشاريع الجمعية التنموية، وأبرزها استكمال تأهيل الإشارات المرورية وإنارة شوارع بيروت، التي بلغت حوالى 38 شارعا و5 جادات رئيسية".

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-20
09:41 | 2022-11-20
09:40 | 2022-11-20
09:36 | 2022-11-20
08:49 | 2022-11-20
08:18 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website