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لبنان

النائب فرنجيه التقى وفداً من اللجنة الثقافية الاميركية والبريطانية الدولية

Lebanon 24
20-11-2022 | 03:01
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إستقبل النائب طوني فرنجيه في دارته في زغرتا، وفدا من "اللجنة الثقافية الأميركية والبريطانية الدولية"، ضم: عضو الاستشارية المتطورة للتدريب، البروفسور مايكل كرصيفي، والمستشارة التربوية ميشلين برمانه، في حضور الدكتور حليم طيون.
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وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لفرنجيه، ناقش المجتمعون أهمية إنفتاح لبنان على مختلف الدول والحضارات، والدور الريادي الذي لعبه في مجال التواصل الثقافي والمعرفي وأهمية استعادته وتطويره.
 
وشدد المجتمعون على "ضرورة ان تقوم الحكومات والوزارات المختصة في وضع رؤية وخطط بالتعاون والشراكة مع المجتمع الاهلي والقطاع الخاص، يتعزز من خلالها حضور لبنان الثقافي في مختلف الدول لاسيما تلك التي تستقبل المغتربين اللبنانيين. كما تم البحث في امكانية استحداث مركز تدريب مخصص ل"نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS)".
 
وفي ختام اللقاء، قدم أعضاء الوفد لفرنجيه درعا تكريمية عبارة عن مجسم لعملة من العملات الفينيقية يحمل رسم سفينة وشراعها.

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