حادثة مُفاجئة وغير متوقعة في طرابلس.. صورة تكشف المشهد

انقلب عامود كهربائيّ، صباح اليوم، على إحدى السيارات في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ولم تُسفر الحادثة عن تسجيل إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.