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لبنان
حادثة مُفاجئة وغير متوقعة في طرابلس.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
20-11-2022
|
03:28
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انقلب عامود كهربائيّ، صباح اليوم، على إحدى السيارات في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
ولم تُسفر الحادثة عن تسجيل إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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