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لبنان

انطلاق الانتخابات بنقابة المحامين في بيروت.. هؤلاء هم المرشحون

Lebanon 24
20-11-2022 | 03:37
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بدأت، اليوم الأحد، العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في بيروت لإختيار4 أعضاء جدد من بين 16 مرشحاً.
 
وحالياً، فإنّ هناك 4 أعضاء سيُصبحون خارج مجلس النقابة وهم: ملحم خلف، بيار حنّا، سعد الدّين الخطيب ومايا الزغريني.
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وبذلك، فإنّ الانتخابات التي تُجرى، اليوم، ستؤدي إلى اختيار 4 أعضاء جُدداً للمجلس، علماً أن هناك 14 مرشحاً للانتخابات إلى جانب الخطيب والزغريني، وهم: جورج يزبك، ميسم يونس، نديم حماده، أرليت بجاني، سامي بعلبكي، مايا شهاب، هادي فرنسيس، مهى زلاقط، طوني حوراني، فاروق حمود، عماد رموز، لورنا فلفله، مريم حمدان، ميرنا طرابلسي.
 
 
 
 
 

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