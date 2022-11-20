جعجع: نشعر بالفخر لأنّ قطر تستضيف المونديال

غرد رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع على "تويتر"، قبل ساعات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر: "نشعر اليوم كلبنانيين بالفخر لأن دولة قطر ترفع راية التألق في استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الاولى في العالم العربي؛ نلمس في هذه الخطوة تأكيدا على الوجه الحضاري لمنطقتنا وسط محاولات شيطنتها. كل التوفيق للمنتخبات المشاركة وعلى رأسها السعودية، المغرب، تونس وقطر".

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