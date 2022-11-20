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لبنان

مداهمات وكمائن لشعبة المعلومات في الجنوب.. وهذا ما نتج عنها

Lebanon 24
20-11-2022 | 04:36
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في المناطق اللبنانية كافة، والتي أدّت الى توقيف عددٍ كبير من المتورطين، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدّرات ينشط في منطقة العرقوب / قضاء حاصبيا، ويدعى: م. غ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني).
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بتاريخ 15-11-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة شبعا، وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة من نوع "كبتاغون". كما نفّذت عمليات مداهمات وكمائن نتج عنها توقيف مجموعة من زبائنه، وهم: ع. غ. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني)، أ. ش. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري)، أ. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري).
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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