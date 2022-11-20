عمليات دهم للجيش في طرابلس.. هؤلاء وقعوا بقبضته (صور)

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين لإطلاقهم النار نتيجة خلافات عائلية، ونفذت تدابير أمنية استثنائية في منطقة القبة- طرابلس، وأوقفت ستة مواطنين، ثلاثة منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف لإطلاقهم النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربيّة وذخائر.https://t.co/5c3CR34hcy pic.twitter.com/lMUYO4WrBT
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2022
دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين لإطلاقهم النار نتيجة خلافات عائلية، ونفذت تدابير أمنية استثنائية في منطقة القبة- طرابلس، وأوقفت ستة مواطنين، ثلاثة منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف لإطلاقهم النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربيّة وذخائر.https://t.co/5c3CR34hcy pic.twitter.com/lMUYO4WrBT