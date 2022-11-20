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لبنان

عمليات دهم للجيش في طرابلس.. هؤلاء وقعوا بقبضته (صور)

Lebanon 24
20-11-2022 | 04:56
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 19/11/2022، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين لإطلاقهم النار نتيجة خلافات عائلية، ونفذت تدابير أمنية استثنائية في منطقة القبة - طرابلس، وأوقفت ستة مواطنين، ثلاثة منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف لإطلاقهم النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربيّة وذخائر. وسُلم الموقوفون مع المضبوطات وبوشر التحقيق، وتعمل الوحدة على ملاحقة باقي المطلوبين".
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