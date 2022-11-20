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لبنان

قاووق: لا نريد رئيساً يتآمر على المقاومة

Lebanon 24
20-11-2022 | 04:53
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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "الذين قاربوا الاستحقاق الرئاسي بمنطق التحدي والمواجهة ورفعوا شعارات أكبر من أحجامهم، هم الذين تسببوا بالفراغ الرئاسي".
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وأشار خلال حفل تكريمي إلى أن "تجربة جلسات انتخاب الرئيس، أثبتت عدم امتلاك أي فريق القدرة على انتخاب رئيس بدون توافق، والإصرار على منطق رفض التوافق، يعني تكرار مشهد الجلسات الماضية إلى أمد غير معلوم".
 
 
وقال: "نحن نريد رئيسا توافقيا يعطي أولوية لإنقاذ البلد ويؤتمن على الوحدة الوطنية، ولا نريد رئيسا يتآمر على المقاومة، أو يجر البلد إلى الفتنة، التي هي خط أحمر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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