منخفض جويّ جديد على الأبواب... هكذا "سيتقلّب" طقس لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر ينحسر تدريجيا صباح يوم الأربعاء ليعود ويتأثر بمنخفض جوي جبهي، اعتبارا من ظهر يوم الخميس.



(معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة).



الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: صاف مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. الثلاثاء: غائم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا صباحا تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض سريع وملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد وتشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء في المناطق الشمالية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار محلية في الفترة الصباحية يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم.



-الحرارة على الساحل من 16 إلى 26 درجة ، فوق الجبال من 12 إلى 19 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.



-الانقشاع: جيد إجمالا.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65% .



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . -الحرارة على الساحل من 16 إلى 26 درجة ، فوق الجبال من 12 إلى 19 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65% .- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .

- حرارة سطح الماء: 24°م.



- الضغط الجوي: 1023 HPA. أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.



ساعة شروق الشمس: 06,14

ساعة غروب الشمس: 16,33