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لبنان

تصريح جديد الرواتب وتعرفة الكهرباء.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:37
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اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ "قيمة الزيادات على رواتب الموظف في القطاع العام لا تفيه حقه"، مشيراً إلى أنّ "تسعيرة الدولار بـ15 ألف ليرة تنعكس سلباً على الواقع العمالي الذي يعاني ما يعانيه في القطاعين العام والخاص".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "النور"، اليوم الأحد، تحدّث الأسمر عن تسعيرة الكهرباء، فقال: "طلبنا خلال لقائنا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تكون الـ300 كيلوواط الأولى بقيمة 10 سنتات وليس الـ100 كيلوواط، كما طلبنا أن تتم تجزئة التعرفة إلى دفعات بحسب ساعات التغذية". 
مع هذا، فقد رأى الأسمر أن "هناك تعاطٍ بخفة من أموال المودعين"، مؤكداً على ضرورة إعادتها وربطها بأنشطة مستقبلية بأصول الدولة ولاسيما بعد توقيع اتفاق الترسيم. 
 
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