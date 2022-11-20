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لبنان

لمناسبة عيد الاستقلال... تغريدة لافتة للجيش

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:47
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غرّدت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" لمناسبة عيد  الاستقلال، وكتبت: "الوطن... مسؤولية".
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