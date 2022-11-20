إنتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين انطلقت... وهذه آخر المعطيات

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إنطلقت عند التاسعة صباحاً الجمعية العمومية لنقابة المعالجين الفيزيائيين، ويتم فيها طرح التقرير المالي وموازنة العام المقبل.وتنطلق الدورة الأولى من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر لانتخاب 12 عضوا لمجلس النقابة، 2 أعضاء مجلس تأديبي، 2 أعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد. في حال فوز أكثر من مرشح لمنصب النقيب وابرزهم سيدة ساسين ونسرين لطوف وكارلو سعد في الدورة الأولى، يفتح الاقتراع للدورة الثانية التي تنطلق بعد الظهر ويتم انتخاب النقيب عند الخامسة عصرا.وتتنافس في الانتخابات لائحة مكتملة من 12 عضوا لمجلس النقابة و 4 أعضاء للمجلس التأديبي والتقاعدي بعنوان "وحدتنا لمهنتنا" وتضم المرشحة لمقعد النقيبة سيدة ساسين صهيون واعضاء اللائحة إيلي عاقوري، شارل مرقص، باتريسيا حنينة، ريتا خويري، جرجي انطون، حسين ابو ياسين، شربل زغيب، ايلي الدحداح، زاهر زاهر، شوغن المصري، جو عرموني، والمرشحان عن المجلس التأديبي هما روجه زيادة وعلي مراد، فيما ترشح جورج شهوان وجنين مطر إلى مقعدي الصندوق التقاعدي.وهناك لائحتان غير مكتملتين من المستقلين والأكادميين، الأولى تترشح فيها على مركز النقيبة نسرين لطوف وعلى العضوية بيار الفلفلي تحت شعار "نقابتك حقك"، أما أبناء الشمال من المعالجين الفيزيائيين فقرروا خوض المعركة تحت شعار "من الشمال الى كل لبنان" وأتت ترشيحاتهم على الشكل التالي: فرح الحداد، وردان حبلص، محمد عبدالغافور وجان يمين.أما المكون الشيعي في النقابة والمقصي من لائحة تحالف الأحزاب أي لائحة "وحدتنا لمهنتنا"، فقرر خوض المعركة منفردا بثلاثة مرشحين على العضوية يمثلون الجامعات وهم زهراء صادق ورولا صبرا وحمزة عطوي.