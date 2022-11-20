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لبنان

اقبال ضعيف على انتخابات نقابة المحامين.. والمعركة على المرشح السني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2022 | 06:02
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خلافاً للعادة، يسود اقبال ضعيف جدا على انتخابات نقابة المحامين لاختيار 4 أعضاء جدد من بين 16 مرشحاً، بعد انتهاء عضوية كل من: ملحم خلف، بيار حنّا، سعد الدّين الخطيب ومايا الزغريني. وبحسب المعلومات فانّ المعركة الحقيقية تحصل على المرشح "السني"، بين سعد الدين الخطيب ومايا محمد شهاب، حيث تحظى شهاب بدعم عدد من النقباء السابقين، بينما يخوض النقيب الحالي ناضر كسبار معركة الخطيب. 
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وهناك 16 مرشحاً للانتخابات هم: سعد الدين الخطيب، مايا الزغريني، جورج يزبك، ميسم يونس، نديم حماده، أرليت بجاني، سامي بعلبكي، مايا شهاب، هادي فرنسيس، مهى زلاقط، طوني حوراني، فاروق حمود، عماد رموز، لورنا فلفله، مريم حمدان، ميرنا طرابلسي.

لبنان

خاص

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