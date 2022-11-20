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لبنان

سرقات وخسائر فادحة... زحلة بلا كهرباء قريباً؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 06:18
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تتكرر منذ أسابيع ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء عن شبكة الخطوط التابعة لكهرباء زحلة من أماكن مختلفة ضمن النطاق الجغرافي التابع للشركة، وفي الايام القليلة الماضية ازدادت عمليات السرقة بشكل مكثف فشملت الاف الامتار من الاسلاك في مناطق عديدة الامر، الذي ادى الى اعطال على الشبكة وحرمان الاف المنازل لساعات من الكهرباء، بحسب ما أشارت اليه شركة "كهرباء زحلة" في بيان.
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وتابعت: "ان شركة كهرباء زحلة التي تتكبد خسائر فادحة نتيجة هذه السرقات، تناشد القوى الامنية ملاحقة السارقين والبؤر التي تشتري منهم الاسلاك، لأن الضرر الذي يطال الشركة والمواطنين اصبح كبيراً ومكلفاً وسيؤدي الى حرمان العديد من البلدات من الكهرباء".
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