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لبنان

في مدينة لبنانية.. كابلات ألواح الطاقة الشمسية تتعرّض للسرقة

Lebanon 24
20-11-2022 | 06:28
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أقدم مجهولون على سرقة أسلاك كهربائيّة خاصة بألواحٍ للطاقة الشمسية داخل عدد من المباني التجارية في سوق بعلبك، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عنها. 
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