أسماء الفائزين.. إليكم نتيجة انتخابات نقابة المحامين - بيروت

انتهت قبل قليل عملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، والتي أجريت لاختيار 4 أعضاء في مجلس النقابة.
وبحسب النتائج الأولية، فقد فاز كل من المحامين: سعد الدين الخطيب، مايا الزغريني، جورج يزبك، ميسم يونس.
وقد جاءت النائج وفق التالي:
- سعد الدين الخطيب: 1759 صوتاً
- مايا الزغريني: 1335 صوتاً
- جورج يزبك: 1316 صوتاً
- ميسم يونس: 1184 صوتاً
- مايا شهاب: 1141 صوتاً
- نديم حماده: 1034 صوتاً
- أرليت بجاني: 818 صوتاً
- مهى زلاقط: 609 أصوات
- سامر البعلبكي: 606 أصوات
- فاروق حمود: 599 صوتاً
- هادي فرنسيس: 447 صوتاً
- لورنا فلفله: 427 صوتاً
- عماد الرموز: 341 صوتاً
- طوني الحوراني: 133 صوتاً
- ميرنا طرابلسي: 100 صوت
- مريم حمدان: 94 صوتاً
وجرت الانتخابات بأجواء هادئة ووسط مشاركة كثيفة للمحامين الذين سددوا اشتراكاتهم، أبرزهم النواب سامي الجميل، نديم الجميل، ملحم خلف، جورج عقيص وفريد هيكل الخازن والوزير السابق زياد بارود.