أسماء الفائزين.. إليكم نتيجة انتخابات نقابة المحامين - بيروت

انتهت قبل قليل عملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، والتي أجريت لاختيار 4 أعضاء في مجلس النقابة.

وبحسب النتائج الأولية، فقد فاز كل من المحامين: سعد الدين الخطيب، مايا الزغريني، جورج يزبك، ميسم يونس.

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وقد جاءت النائج وفق التالي:

- سعد الدين الخطيب: 1759 صوتاً

- مايا الزغريني: 1335 صوتاً

- جورج يزبك: 1316 صوتاً

- ميسم يونس: 1184 صوتاً

- مايا شهاب: 1141 صوتاً

- نديم حماده: 1034 صوتاً

- أرليت بجاني: 818 صوتاً

- مهى زلاقط: 609 أصوات

- سامر البعلبكي: 606 أصوات

- فاروق حمود: 599 صوتاً

- هادي فرنسيس: 447 صوتاً

- لورنا فلفله: 427 صوتاً

- عماد الرموز: 341 صوتاً

- طوني الحوراني: 133 صوتاً

- ميرنا طرابلسي: 100 صوت

- مريم حمدان: 94 صوتاً