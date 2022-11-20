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لبنان

أسماء الفائزين.. إليكم نتيجة انتخابات نقابة المحامين - بيروت

Lebanon 24
20-11-2022 | 06:33
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انتهت قبل قليل عملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، والتي أجريت لاختيار 4 أعضاء في مجلس النقابة.
 
وبحسب النتائج الأولية، فقد فاز كل من المحامين: سعد الدين الخطيب، مايا الزغريني، جورج يزبك، ميسم يونس. 
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وقد جاءت النائج وفق التالي:
 
- سعد الدين الخطيب: 1759 صوتاً
 
- مايا الزغريني: 1335 صوتاً
 
- جورج يزبك: 1316 صوتاً
 
- ميسم يونس: 1184 صوتاً
 
- مايا شهاب: 1141 صوتاً
 
- نديم حماده: 1034 صوتاً
 
- أرليت بجاني: 818 صوتاً
 
- مهى زلاقط: 609 أصوات
 
- سامر البعلبكي: 606 أصوات
 
- فاروق حمود: 599 صوتاً
 
- هادي فرنسيس: 447 صوتاً
 
- لورنا فلفله: 427 صوتاً
 
- عماد الرموز: 341 صوتاً
 
- طوني الحوراني: 133 صوتاً
 
- ميرنا طرابلسي: 100 صوت
 
- مريم حمدان: 94 صوتاً
 

وجرت الانتخابات بأجواء هادئة ووسط مشاركة كثيفة للمحامين الذين سددوا اشتراكاتهم، أبرزهم النواب سامي الجميل، نديم الجميل، ملحم خلف، جورج عقيص وفريد هيكل الخازن والوزير السابق زياد بارود.

 
 

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