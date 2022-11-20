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لبنان

وكيل خامنئي في لبنان يتحدّث عن انتخاب رئيس للجمهورية... هذا ما قاله!

Lebanon 24
20-11-2022 | 06:38
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أكد الوكيل الشرعي العام للسيد علي خامنئي في لبنان، رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أنه "لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية من دون تفاهم، لأن لبنان بني على التوافق، ولكن يجب أن يكون التفاهم مبنياً على أسس فيها سلامة وسيادة لبنان". 
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وخلال حفل تأبيني نظمه الحزب في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، قال يزبك: "نحن اليوم على أبواب ذكرى استقلال لبنان، ولكن عندما نتأمل في هذا البلد، ندرك أن الاستقلال الحقيقي حصل عندما حررت المقاومة لبنان من احتلال العدو الاسرائيلي. نحن رجال الاستقلال، ونحن نعمل من اجل أن يكون لبنان مستقلاً عزيزاً وسيداً، ولسنا بحاجة إلى أوصياء من غرب ولا من شرق".

 
واعتبر أنه "لا يتم التفاهم والحفاظ على السيادة والاستقلال إلا بالثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، وعندما يلتزم الرئيس بهذه المعادلة سيكون لبنان مستقلا وعزيزا". 
 

وختم: "إننا نريد أن نحافظ على قوة المقاومة لأنه من خلال هذه القوة يكون الخير للبنان ولاستقلال وسيادة لبنان، ونحن عندما ندفع دماء شهدائنا فإننا ندفعها في سبيل إعزاز هذه الأمة حتى لا يحصل في الأمة ما نراه في نابلس أو غيرها من القرى المحتلة".
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