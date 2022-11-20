آخر خبرٍ عن عرض "المونديال" في لبنان.. ما الجديد؟

أفادت قناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، بأنّ المفاوضات انتهت بين الجانب اللبناني الممثّل بوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري والجانب القطري بهدف حصول تلفزيون لبنان على حقّ نقل مباريات مونديال 2022 على القناة الأرضيّة.

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وتشير المعلومات الى أنّ الجانب القطري وافق على توقيع العقد مع لبنان، والذي باتت تفاصيله جاهزة، بما فيها آليّة دفع المبلغ الذي يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار لنقل كامل المباريات أرضيّاً وعبر "الكايبل".

إلا أنّ العائق هو في قانونيّة دفع لبنان مثل هذا المبلغ الذي يحتاج الى قرارٍ من مجلس الوزراء، والى آليّة قانونيّة تبدو مستعصية، خصوصاً بعد إقرار قانون الشراء العام.

وعليه، فإنّ تلفزيون لبنان لن ينقل المباراة الافتتاحيّة التي ستجري اليوم، بانتظار حسم المسؤولين لموضوع دفع المبلغ الى الجانب القطري الذي، إن حصل، فسيكون عبر إحدى الوزارات.

وتجدر الإشارة الى أنّ المفاوضات التي أجراها وزير الإعلام تمكّنت من الحصول على موافقة قطريّة على دفع لبنان مبلغاً هو أقلّ بكثير من المبلغ الذي دفعه لنقل مباريات مونديال 2018.