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لبنان

غوتيريش يشيد بأعمال مؤتمر ترأسه لبنان: لامس خطوطاً كانت تعدّ حمراء

Lebanon 24
20-11-2022 | 06:54
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رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين  في بيان، "بما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إشادة تتعلق بالاختتام الناجح  للدورة الثالثة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
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وهنأ الأمين العام الدول المشاركة في المؤتمر برئاسة لبنان، ممثلا بالمندوبة الدائمة بالوكالة جان مراد، على المداولات البناءة التي لامست مجالات كانت تعدّ خطوطاً حمراء، وكذلك رحب بالمخرجات التي خلص اليها المؤتمر من أجل صياغة معاهدة مستقبلية كركيزة لإنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة المدمرة".

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