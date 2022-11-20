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لبنان

نتائج انتخابات نقابة أطباء الأسنان.. لائحة "النقابة للجميع" تكتسح كافة المقاعد

Lebanon 24
20-11-2022 | 07:02
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كشفت النتائج الأولية لانتخابات نقابة أطباء الأسنان عن فوز لائحة "النقابة للجميع" بكافة المقاعد الـ7 من دون حصول أي خرق من قبل مرشحي لائحة "نقابيون". 
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نقابة أطباء الأسنان

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