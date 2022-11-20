المزيد من المعزين بشقيق محفوظ..

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يستمرّ رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وعائلة محفوظ وعموم اهالي الهرمل، بتقبل التعازي بشقيق رئيس المجلس المربي ابراهيم محفوظ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في الجناح.ومن ابرز المعزين: رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، ضم: نائب رئيس الحزب وائل حسنية، عضو المجلس الاعلى الدكتور جورج جريج، عميد الاعلام معن حمية، عميد الداخلية رامي قمر، وعضو المجلس الاعلى بطرس سعاده.