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لبنان

المزيد من المعزين بشقيق محفوظ..

Lebanon 24
20-11-2022 | 07:09
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يستمرّ رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وعائلة محفوظ وعموم اهالي الهرمل، بتقبل التعازي بشقيق رئيس المجلس المربي ابراهيم محفوظ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في الجناح.
 
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ومن ابرز المعزين: رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، ضم: نائب رئيس الحزب وائل حسنية، عضو المجلس الاعلى الدكتور جورج جريج، عميد الاعلام معن حمية، عميد الداخلية رامي قمر، وعضو المجلس الاعلى بطرس سعاده.
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