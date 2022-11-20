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لبنان

تدابير استثنائية للجيش في القبة... وتوقيفات

Lebanon 24
20-11-2022 | 07:49
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دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين لإطلاقهم النار نتيجة خلافات عائلية، ونفذت تدابير أمنية استثنائية في منطقة القبة- طرابلس بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢، وأوقفت ستة مواطنين، ثلاثة منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف لإطلاقهم النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر، وفقاً لبيان صادر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه. 
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وتابع البيان: "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات وبوشر التحقيق، وتعمل الوحدة  على ملاحقة باقي المطلوبين".

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