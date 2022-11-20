حدثٌ أمني في "حيّ السلم".. ما فعله مطلوبٌ بأحد الأشخاص مرّوع!

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"بتاريخ 12-11-2022، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي حول تعرّضه للخطف من قِبَل المدعو: - ع. ج. (مواليد عام 1994، لبناني)، وقيام الأخير بالتقاط صور فوتوغرافية له، تظهره بطريقة غير لائقة، وقد هدده بنشرها. وأنّ (ع. ج.) المذكور أرسل الصور الى شقيقه، مبتزاً، وطالبه بدفع مبلغ مالي لقاء إزالتها من جهازه وعدم نشرها، ثم تَركه وشانه ولكنه احتفظ بهاتفه للتواصل مع شقيقه للاستحصال على المبلغ.على إثر ذلك، عمدت قوّة من الفصيلة الى استدراج الفاعل الى محلّة حيّ السّلّم، حيث نصبت له كميناً وتمكّنت من توقيفه، على الرّغم من إطلاقه النّار، من بندقية "بومب اكشن"، باتجاه العناصر وإصابة أحد المارّة في ساقه.بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه نفّذ سابقاً عمليات مماثلة، وبتعاطيه المخدّرات. كذلك، فقد تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة إلقاء قبض بجرم سرقة، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سرقة وسلب وإطلاق نار.وأودع الموقوف مع السّلاح المضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته".