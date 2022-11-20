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لبنان

فائز ينسحب لمصلحة مرشح آخر في انتخابات نقابة المحامين في طرابلس

Lebanon 24
20-11-2022 | 08:18
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 فاز المحاميان باسكال أيوب وطارق خبازي في الإنتخابات الفرعية لنقابة المحامين في طرابلس.
وحفاظا على العرف المتبع في النقابة، إنسحب المحامي خبازي لصالح العضو الرديف المسلم المحامي جمال إشراقية.
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وكان اقترع 1010 محاميا من اصل 1339 وجاءت النتائج كالتالي:
باسكال ايوب 469
طارق خبازي 416
جمال اشراقية 382 
زاهر العلي 248
ايهاب مجذوب 242.
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