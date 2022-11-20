فائز ينسحب لمصلحة مرشح آخر في انتخابات نقابة المحامين في طرابلس

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فاز المحاميان باسكال أيوب وطارق خبازي في الإنتخابات الفرعية لنقابة المحامين في طرابلس.وحفاظا على العرف المتبع في النقابة، إنسحب المحامي خبازي لصالح العضو الرديف المسلم المحامي جمال إشراقية.وكان اقترع 1010 محاميا من اصل 1339 وجاءت النتائج كالتالي:باسكال ايوب 469طارق خبازي 416جمال اشراقية 382زاهر العلي 248ايهاب مجذوب 242.