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لبنان
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
20-11-2022
|
09:41
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ينقل "لبنان24" إلى متابعيه وقائع حفل افتتاح بطولة كأس العام 2022 في قطر والتي تنطلق، اليوم الأحد في استاد البيت.
وفي ما يلي روابط عديدة لمتابعة البث المباشر لوقائع حفل الافتتاح:
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