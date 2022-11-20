بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن

ينقل "لبنان24" إلى متابعيه وقائع حفل افتتاح بطولة كأس العام 2022 في قطر والتي تنطلق، اليوم الأحد في استاد البيت.

وفي ما يلي روابط عديدة لمتابعة البث المباشر لوقائع حفل الافتتاح: