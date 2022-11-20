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لبنان

طلال المرعبي: لمصلحة من هذا الفراغ؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 08:49
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أسف الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، خلال لقائه فاعليات وأهال من عدد من القرى والبلدات العكارية، "لعدم وجود رئيس للجمهورية في عيد الاستقلال". وقال: "اما حان الاوان لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكل صدمة ايجابية للمواطنين والوطن"، متسائلاً "لمصلحة من هذا الفراغ في الموقع الاهم في الجمهورية اللبنانية".
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ودعا المرعبي النواب الى "انهاء هذه المسرحية التي اصبح يملون منها في جلسات الانتخاب، التي لا جدوى منها سوى مزيد من تضيعة الوقت وترك الوطن عرضة أكثر لمزيد من الانهيار وغياب لهيبة الدولة في كل المؤسسات والمرافق".

وقال: "ان ما يجري من تماد في الفراغ هو جريمة بحق الوطن، في ظل واقع اقتصادي وحياتي ومعيشي مأزوم"، لافتا الى أن "فقدان الثقة وغياب الرؤية واستنفار العصبيات لن يؤدي الا الى مزيد من الانقسامات".

واهاب بأصحاب الضمائر ان "ينقذوا لبنان ووضع حد لما يجري، المواطن لم يعد يحتمل".

هذا وتوجه المرعبي بالتهنئة بحلول عيدي الاستقلال والعلم، متمنيا ان "يأتي العيد المقبل ولبنان قد تعافى وعاد مشرقا محليا وعربيا ودوليا".

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