Advertisement

لبنان

الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
20-11-2022 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1012589-638045592298519965.PNG
Doc-P-1012589-638045592298519965.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد ما بين 39700 و 39750 ليرة للدولار.
 
وافتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا على تسعيرة ما بين 39900 و 39950 ليرة للدولار.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
lebanon 24
20/11/2022 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف دولار السوق الموازية صباحاً؟
lebanon 24
20/11/2022 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
20/11/2022 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 40 ألف.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
lebanon 24
20/11/2022 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

دولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2022-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:27 | 2022-11-20
15:09 | 2022-11-20
14:10 | 2022-11-20
14:02 | 2022-11-20
13:42 | 2022-11-20
13:30 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website