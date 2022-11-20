الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد ما بين 39700 و 39750 ليرة للدولار.

وافتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا على تسعيرة ما بين 39900 و 39950 ليرة للدولار.