إنتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين... هذه نتائج الدورة الاولى

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إنتهت الدورة الاولى في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد أن تم تمديد الوقت لأكثر من ساعتين.وفازت لائحة "وحدتنا لنقابتنا" بـ10 مقاعد من أصل 12، كما فاز اعضاء لائحة "نقابتك حقك".وبدأت الدورة الثانية التي سيصار فيها الى انتخاب النقيب، وتتنافس المرشحتان سيدة ساسين صهيون ونسرين عبد النور لطوف.وتقفل صناديق الاقتراع عند السابعة مساء لتفرز الاصوات بعدها الكترونيا.