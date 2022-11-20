بالصور- النيران تلتهم متجراً في حي السلم

إخماد حريق داخل متجر أدوات منزلية في حي السلم.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٢٠ حريقاً شب داخل متجر لبيع الأدوات المنزلية في حي السلم-ضاحية بيروت الجنوبية .
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدك pic.twitter.com/op4fxEe13x
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 20, 2022
إخماد حريق داخل متجر أدوات منزلية في حي السلم.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٢٠ حريقاً شب داخل متجر لبيع الأدوات المنزلية في حي السلم-ضاحية بيروت الجنوبية .
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدك pic.twitter.com/op4fxEe13x