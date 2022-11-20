بالصور- النيران تلتهم متجراً في حي السلم

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٢٠ حريقاً شب داخل متجر لبيع الأدوات المنزلية، في حي السلم-ضاحية بيروت الجنوبية.





وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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