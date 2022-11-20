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لبنان

لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2022 | 12:03
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وسط عدم تمكن اللبنانيين من متابعة مباريات "كأس العالم 2022" مجاناً، ظهرت على الخط قناة عربية تنقل وقائع البطولة العالمية بشكل مجاني ومن دون أي تكلفة.
 
وتمكن "لبنان24" من رصد تلك القناة وهي "Al Kass one HD"، إذ تبين أنها تبث في مباراة قطر - الإكوادور، كما أنها ستعمد إلى بث كافة مباريات كأس العالم. 
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ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت قنوات "الكأس" حصولها على حقوق نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 بدءاً من المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور في 20  تشرين الثاني وحتى 18 كانون الأول موعد المباراة النهاية.
 
وقال عيسى بن عبد الله الهتمي، مدير عام قنوات "الكأس الرياضية"؛ إنه جرى الحصول على حقوق نقل نهائيات كأس العالم 2022 عبر مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية القطرية.

وجرى تخصيص 4 قنوات لنقل العرس العالمي، وهي قنوات "إكسترا 1"، "إكسترا 2"، "إكسترا 3" و"إكسترا 4"، على أن يكون ترتيب هذه القنوات على باقة "بي إن سبورت" توالياً كما يلي: قناة 711، قناة 712، قناة 713 وقناة 714.
 
لمشاهدة القناة في لبنان، كل ما على المستخدم فعله هو برمجة التلفاز لديه وفق التالي:

1- القمر الصناعي: Bader 4 - التردد 10770/V/27500
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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